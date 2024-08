Conte | Osimhen? Chiedete alla società io sono spettatore Fin dal ritiro mi hanno detto che si allenava a parte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Verona Le parole diLa sorprende il secondo tempo del Napoli? «Assolutamente perché nel primo tempo c’è stata solo una squadra in campo.questo il secondo tempo siuvuto concediamo un tiro al Verona e nella seconda situazione concediamo il gol. Da lì ci siamo sciolti come la neve al sole. Quello che mia sento di dire è che c’è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano e iol’allenatore ed è giusto che mi assuma tutte le responsabilità. Quella del secondo tempo è una prestazione inaccettabile. C’è tanto da lavorare sotto tutti i punti di vista e cercheremo di farlo.arrivato con grande entusiasmo e grande voglia. Quello che posso fare è mettermi e disposizione, se posso aiutare in qualsiasi modo lo farò.