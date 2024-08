A Legnano canile e gattile senza posti liberi | record di sequestri e abbandoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024)(Milano) – Il Ferragosto alla Protezione animali di(Pal) è stato un giorno di ordinario lavoro per i volontari. Dalle 6 alle 19 la giornata è trascorsa pulendo le gabbie e nutrendo gli ospiti. È andata meglio a cani e gatti: si sono rinfrescati in piccole bacinelle, hanno giocato e dormito. “Continuano ad arrivare tanti cani dal sanitario: venerdì ci hanno portato due cuccioli di 8 mesi, recuperati la Polizia locale di Castano Primo - spiega la responsabile Antonella Legnani - Sono stati visitati dal veterinario e stanno bene, sono belli e allegri. Poi proseguono le segnalazioni telefoniche di maltrattamenti. E anche le telefonate di chi ci dice di non poter più tenere il proprio cane. Quasi tutti i giorni ci misuriamo con questi temi. Ma lo diciamo ancora una volta: ile ilsono saturi”.