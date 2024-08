Torino beffato! Il Milan lo acciuffa al 95' e conquista un punto d' oro 2-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Per 88 minuti ilha balbettato. Poi, approfittando di tutto l'organico a disposizione e di un calo fisico del, i rossoneri sono riusciti a rimediare und'oro. I granata stavano facendo festa a San Siro, nonostante il sold out, la presentazione di Fofana (avvenuta durante l'intervallo) e un pubblico, quello rossonero, che ha sostenuto la squadra sino al triplice fischio: 2-2 il risultato finale, maturato con l'autogol di Thiaw, la rete di Zapata e i gol rossoneri dei neo entrati Morata e Okafor. Qualcosa non va nel sistema di Fonseca, a cominciare dalla scelta di schierare Saelemaekers terzino con Theo Hernandez out, con Bellanova che affonda quando e come vuole nella burrosa fascia rossonera. A dire la verita' nemmeno la goal line funziona in maniera limpida ma il Var copre le mancanze e il gol, anzi autogol, dello 0-1 e' salvo.