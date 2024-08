Ti amo scusa Imbrattatore innamorato deturpa la salita a San Miniato scatta l’alt di padre Bernardo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – Via delle Porte Santeta da qualcheche la deve aver combinata grossa e ora cerca clemenza da parte dell’amata: l’asfalto imbrattato per un centinaio di metri da una quarantina di scritte bianche e rosse ’’, ’ti amo’ e cuoricini. E le migliaia di pellegrini, fedeli ma anche turisti che ogni giorno salgono verso l’abbazia di Sanal Monte, luogo di fede, pace e meditazione, da circa una settimana sono costrette a fare i conti con gli affari di famiglia di qualche coppia in rotta. La mente torna ai due fidanzati tedeschi che mercoledì avevano deciso di siglare il loro amore scrivendo ‘Janina e Richard’ dentro a un cuore sulle pietre di Ponte Vecchio, multati poi dalla polizia municipale con una maxisanzione da oltre 13mila euro.