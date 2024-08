Temptation Island ex volto del programma si mostra in lacrime sui social | 9 mesi in questo stato…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 17 agosto 2024) Un’ex concorrente disi èto insui, spiegando di star vivendo un periodo piuttosto complicato dal punto di vista psicologico. Daniele De Bosis ha partecipato con l’ex Vittoria Egidi alla decima edizione di, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due romani, fidanzati da quattro anni, hanno partecipato alper mettere alla prova il loro amore, ostacolato dall’insistenza di Vittoria, che desiderava un figlio dal fidanzato. Dal canto suo, Daniele – già padre e con un matrimonio fallito alle spalle – ha messo in luce la mancanza di presupposti solidi per un futuro insieme poiché spesso la coppia finiva per litigare. A pochi giorni dal loro arrivo nel resort Is Morus Relais, Vittoria e Daniele si sono avvicinati, rispettivamente, ai single Edoardo Corianò e Benedetta Pascali.