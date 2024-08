Sinner ormai è crisi nera | niente da fare è tutto rinviato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 agosto 2024) Non è un periodo semplice per il tennista italiano Jannik. Il talento azzurro devei conti con grosse avversità. Poche ore fa ha festeggiato i suoi primi 23 anni e Jannikè uno dei personaggi più amati all’interno dello sport italiano. Amati ma anche talvolta discussi con decisioni che – in certe circostanze – hanno fatto molto discutere. In particolare i Giochi Olimpici e il no a Parigi (dovuto ad una tonsillite) hanno riportato Jannik nel mirino della critica., è caos totale attorno all’azzurro (Lapresse) IlveggentePrestazioni altalenanti dovute a una condizione fisica non ottimale hanno messo in dubbio Jannik e lui – ha tenuto a ribadirlo – è stato finora protagonista di un grande 2024. La vittoria di uno Slam, tornei 1000 e vittorie prestigiose conche èda oltre dieci settimane il numero uno al mondo. Ed ha anche una nuova fidanzata.