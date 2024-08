Serie A2 lunedì scatta la stagione Fortitudo le tappe per una ripartenza veloce Cagnardi e il gruppo alla ricerca di un’identità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Servirà una partenza a razzo per unache, nel primo mese di, è attesa da un periodo particolarmente importante e intenso. In Toscana, terra da cui inizierà ladella Effe con la Supercoppa dicono "levarsi la sete con il prosciutto", che contestualizzatoformazione del presidente Stefano Tedeschi vuol dire che tra Supercoppa e impegni di campionato, dfase iniziale dellasi avrà già una reale dimensione, non definitiva, ma significativa, di quelle che possono o meno essere le reali ambizioni dellain questa. Visto il calendario coach Devis, tecnico decisamente scafato per la categoria lo ha sottolineato: "la priorità è costruiretecnica ed emotiva moltomente perché affronteremo quattro trasferte nelle prime sei gare e il ritmo sarà da subito scandito da turni infrasettimanali".