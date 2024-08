Rende L’Unical scala 100 posizioni nel prestigioso ranking di Shanghai

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) Anche quest’annoviene inserita nell’Academicof World Universities (ARWU), la classifica delle migliori università del mondo appena pubblicata dall’organizzazione “Consultancy”. Non solo, l’Università della Calabria fa segnare un netto miglioramento, passando dalla posizione 801 in ex aequo alla 701. Un nuovo importante riconoscimento per, che solo poche settimane fa è stata incoronata dal Censis come la migliore grande università d’Italia. IlARWU individua ogni anno i migliori atenei a livello globale e li analizza sulla base di una metodologia trasparente e dati oggettivi forniti da terze parti. Nell’edizione 2024 sono state esaminate più di 2.500 istituzioni e sono state incluse in graduatoria le migliori 1.000 università del mondo.