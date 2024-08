Rami pericolanti su strada alle Badie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) "Alberie grandicaduti in. Sono pericolosi, il Comune intervenga per la rimozione". Di ieri la segnalazione a La Nazione di un cittadino attento alla cosa pubblica, riguardo un grosso ramo finito per, nei pressi del parco ex Banci. E la foto parla chiaro. "Auspicabile" quindi il pronto intervento di rimozione una volta avvenuta la presa in carico da parte dell’amministrazione comunale. Nel frattempo, proprio ieri il Municipio guidato dalla sidaca Ilaria Bugetti fa sapere di un massiccio intervento su questo fronte tra agosto e settembre, impegnando risorse pari a 60mila euro.