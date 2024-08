Padre e figlio in concerto Ecco Armonie della sera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) La lunghissima carrellata di concertirassegna ’’ ha riempito di note molti angoli delle Marche durante il mese di agosto. La rassegna ha portato nelle Marche artisti del calibro di Andrea Lucchesini, Davide Cabassi, Bruno Canino, Alessio Bidoli, Lola Astanova, Patrick de Ritis in luoghi come Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, Piazza Castello di Moresco, Santa Maria di Portonovo di Ancona, il Colle dell’Infinito di Recanati, l’Enoteca Regionale di Offida, la ChiesaSantissima Annunziata di Ascoli. Per domani all’alba le note disi sposteranno a Porto Sant’Elpidio, alla rotonda sul Lungomare, alle ore 5.45 per attendere l’alba con ildel Duo Luigi Morleo, percussioni, e Mattia Morleo, pianoforte.