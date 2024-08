Muore a 52 anni di tumore come la sorella | addio a Tiziana Cerioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Vallefoglia (Pesaro), 17 agosto 2024 – Gentile e calma, ma molto attiva. Così, chi la conosceva, descrive, morta a 52giovedì, a Montecchio. A portarla via è stato unera successo a suaSonia, scomparsa nel 2017 a 40e la sua famiglia sono molto note a Vallefoglia, dove tutti conoscono la “Pubbligrafica”, fondata da suo padre oltre 40fa e che ancora conducono. Ma era soprattutto ciò che lei faceva per la comunità a farla apprezzare: “Abbiamo avuto una grossa perdita - racconta Francesca Donati Morganti -. Permi ha aiutato a pianificare il Carnevale e anche in oratorio era attivissima. Organizzò perfino il funerale di Don Orlando. Ha dato tanto e poi ha un marito d’oro, con cui ha cresciuto benissimo due figli. Giovedì ci si è spezzato il cuore”.