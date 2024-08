Montecchio sorpreso mentre tenta furto in pizzeria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)(Reggio Emilia), 17 agosto 2024 - Hato di rubare in unadi via Einstein a, ma il titolare dell’esercizio pubblico hail ladro,stava portandosi via il registratore di cassa e alcune bottiglie di bevande. Il ladro, vistosi scoperto, ha abbandonato il bottino ed è fuggito a piedi, lasciando sul posto anche l’auto, una Lancia Musa, con cui era arrivato. L’auto è risultata rubata il giorno prima davanti a un negozio a Correggio. Sono state avviate subito le ricerche nei campi adiacenti la, ma senza l’esito sperato. Il veicolo rubato è stato recuperato e ora verrà sottoposto ad accertamenti.