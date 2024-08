Madonna e il brindisi di compleanno notturno al Parco archeologico di Pompei con donazione

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 17 agosto 2024) Mega evento privato tra le rovine degli scavi deldi? Nì. Quello che è andato in scena ieri sera per festeggiare ilnumero 66 dinon è stato un party con 500 invitati, come si paventava all’inizio. Ma una celebrazione più “intima”, con una cinquantina di amici, sulla cui identità c’è il riserbo più assoluto, le figlie adottive della star, Ester e Stella, e il nuovo fidanzato Akeem Morris. La cantante si è accontentata, si fa per dire, di un gironel, accompagnata dal direttore del, Gabriel Zuchtriegel, faticando a trattenere i commenti entusiasti.sarebbe dovuta arrivare intorno alle 21.00, ma si è presentata con almeno un paio d’ore di ritardo. Accolta da un centinaio di fan appostati dal pomeriggio per riuscire a vedere anche solo per un secondo la cantante.