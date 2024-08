Madignano un nuovo centro commerciale | supermercato e negozi di lusso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)(Cremona) – Ancora consumo di suolo per costruire l’ennesimodestinato alla grande distribuzione che vedrà la luce sulla Paullese, a Est di Crema, nel comune di. A darne notizia il sindaco insediato da 70 giorni, Piero Guardavilla: “L’attivitàsorgerà nella zona Nord del comune, al confine con Crema: è stato già individuato il terreno, a fianco della Crootgom. Lì apriranno l’attività undi media grandezza e altri ottodi ottimi marchi. I metri quadri potrebbero essere sull’ordine dei 1.200-1.500 e altrettanti, con un rapporto 1 a 1, saranno destinati ai parcheggi”. “Al momento – prosegue Guardavilla – non abbiamo ancora in mano il progetto esecutivo, ma non ci sono ostacoli poiché pare sia tutto conforme sul pianoe viabilistico.