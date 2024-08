LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | qualifiche e Sprint Race Bagnaia cerca il sorpasso su Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca delle pre-di ieri – L’analisi suBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel sabato del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di. Si entra nel vivo nel weekend sui monti della Stiria. Dopo le prime sessioni disputate ieri, oggi cronometri e punti faranno la differenza. Sul tracciato del Red Bull Ring la giornata prenderà il via alle ore alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere. 30 minuti che faranno da apripista alleche scatteranno alle ore 10.50 con la Q1, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 11.15 andando a comporre la griglia di partenza dellache vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00.