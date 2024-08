LIVE Cobolli-Hurkacz 3-6 6-3 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta l’incontro al terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) 00.32 Toilet break per, ancora qualche minuto di attesa prima di vivere il set decisivo. 00.30 Grandissima reazione delche di carattere conquista il secondo parziale e rimette in piedi. Con personalità il numero 31 del mondo ha tenuto alla grandissima tutti i turni di battuta, mettendo al contempo in difficoltà l'avversario in risposta. Bravo anche a mantenere i nervi saldi durante e dopo la breve interruzione, avvenuta proprio quandosi trovava al servizio. 6-3 SET! Esce la risposta di dritto di, si va alset! 40-15 Non rimane in campo il recupero in corsa di, due set point. 30-15 Ottima prima ad uscire per l'italiano. 15-15 Frettolosoche affossa lo smash in rete. 15-0 Inizia benecon un servizio vincente.