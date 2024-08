LIVE Cobolli-Hurkacz 3-6 6-3 0-3 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | break di vantaggio per il polacco nel set finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 A segno con la volee di dritto. 0-30 Attacca di dritto, se ne va il rovescio dell’avversario. 0-15 Vola via il rovescio di. 1-3 GAME! Si sblocca l’azzurro nel parziale decisivo. 40-15 Controsmorzata di dritto e passante in back lungolinea. Spettacolare punto vinto da. 40-0 Ace. 30-0 Larga la risposta di dritto di. 15-0 Ottima palla corta giocata dacon il rovescio. 0-3 GAME! Ace per il classe 1997 che consolida il. 40-15 Con una dose di fortuna piuttosto importante ilpiazza la volee vincente, grazie alla deviazione del nastro. 30-15 A segno con il dritto il. 15-15 Termina in corridoio la volee di rovescio di. 15-0 Prima vincente per. 0-2! Non si alza a sufficienza il dritto lungolinea di