La Serie A all’estero non sa vendersi e non la vede nessuno In Italia costa carissima Libero

(Di sabato 17 agosto 2024) Lanon sae non la. Ininvece) Ne scrive il quotidiano: C’era una volta il campionato più bello del mondo. Oggi inizia la prima giornata e in tre mercati enormi non esistiamo: non sono infatti stati venduti i diritti tv in India (un miliardo e mezzo di abitanti), Indonesia (275 milioni) e Australia (dove vivono circa un milione dini). Teniamo pure in conto che in Inghilterra siamo un puntino appena distinguibile sulla mappa calcistica, con massimo cinque partite a settimana passate in tv. E poi esiste la questione americana, con la Cbs che ha fatto un affarone, acquistando l’intero pacchetto dei diritti televisivi in inglese per due spiccioli.