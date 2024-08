Ipotesi allo studio L’ultimo anno di pena si sconta ai domiciliari Asse Nordio-Forza Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) "Non c’è all’del Governo alcuna misura svuota carceri". È perentoria la nota del sottosegretario alla Giustizia di FdI Andrea Delmastro. Ma, al 74esimo suicidio dietro le sbarre da inizio, compresi 7 agenti di custodia che si sono tolti la vita, lo stato d’emergenza delle istituzioni penitenziarie ha raggiunto un tale livello di degrado civile che le forze parlamentari si vedono già in obbligo di integrare il Decreto carceri ratificato prima delle ferie d’agosto. È quanto invocano le opposizioni. Ma su cui medita anche: impegnata nel monitoraggio "estate in carcere" per mettere a punto eventuali interventi legislativi.