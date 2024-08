Il cantante top nella squadra di Maria Amici 24 colpo grosso | sarà il nuovo giudice del serale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)De Filippi è al lavoro in vista della prossima stagione tv. E avrebbe in serbo un vero e proprio colpaccio per24, infatti avrebbe puntato su untanto discusso per rendere ancora più entusiasmante la prossima edizione del talent show di Canale 5. E prenderebbe il posto di un altro collega, che non dovrebbe più proseguire con la trasmissione. Dunque, la conduttriceDe Filippi sta profondendo tutti i suoi sforzi anche e soprattutto per24. Colin rampa di lancio. Tra l’altro, il suo nome non sarebbe legato a qualcosa che vedremo nelle prime settimane del programma Mediaset, ma ad un compito che gli verrebbe assegnato precisamente qualche mese dopo. Leggi anche: “Entra un altro figlio d’arte”.