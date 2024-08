Futuro Osimhen ora cambia tutto | frattura alla caviglia e 3 mesi di stop

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono ore delicatissime per Victor, che resta ancora un calciatore del Napoli nonostante la clausola e la volontà di andar via: c’è una notizia che puòreA seguito dei due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro, il Napoli non è ancora riuscito a cedere Victor. Antonio Conte avrebbe preferito una situazione diversa. E sopratavrebbe preferito lavorare già da diverse settimane con Romelu Lukaku, anziché tenere fuori progetto il nigeriano, escluso persino in tutti i test giocati quest’estate. Ora però possonore alcune cose. Infatti, nella prima partita di Ligue 1 tra Le Havre e PSG – terminata 1-4 per i parigini – si è infortunato l’attaccante titolare scelto da Luis Enrique. Il match di Gonçalo Ramos è durato appena 17 minuti, poi è stato sostituito da Kolo Muani, autore nel finale di un gol su rigore.