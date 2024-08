Forza Italia Durissima Contro Marsilio Pagano Punta i Piedi con la Maggioranza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) L'Aquila - In Abruzzo è scoppiata una vivace polemica a seguito della decisione della Giunta regionale di centrodestra di autorizzare l'abbattimento selettivo di quasi 500 cervi. La delibera, approvata l'8 agosto 2024, prevede il prelievo da parte di cacciatori abilitati in due aree specifiche dell’Abruzzo aquilano, denominate Comprensorio 1 e Comprensorio 2, che comprendono gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) di Avezzano, Sulmona, Subequano, L’Aquila e Barisciano. Le operazioni avverranno al di fuori delle aree protette e della Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il WWF ha espresso una forte condanna, definendo la decisione "scellerata" e dannosa per la biodiversità regionale.