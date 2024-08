F1 Frederic Vasseur | Dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto e continuare a lavorare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) La Ferrari non sta vivendo un momento facile. La scuderia di Maranello è quarta forza in pista per quanto fatto vedere nelle ultime apparizioni, ovvero alle spalle di McLaren, Red Bull e di Mercedes dopo aver vinto il Gran Premio dopo Monaco. Il Team Principalha spiegato qual sia la parte più difficile del suo attuale lavoro alla Ferrari. “È una sfida enorme, probabilmente è il lavoro più impegnativo che abbia mai affrontato.positivo che abbiamo e cercare di fare sempre meglio“, ha dichiarato l’ingegnere francese a F1.com. La Ferrari ha vinto finora due gare nel 2024, quello d’Australia con Carlos Sainz e quello di Montecarlo con Charles Leclerc. Tuttavia, dopo l’appuntamento nel Principato, la Ferrari ha iniziato a perdere terreno rispetto agli avversari.