Empoli-Monza 0-0 Rubinacci | Emozione per l’esordio contento della prestazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Pareggio a reti bianche trasul terreno di gioco disastrato del Castellani già alla prima di campionato. Poche occasioni e tanti falli in una brutta partita che, alla fine, accontenta entrambe le squadre. Ecco le parole di Lorenzo, allenatore delin assenza dello squalificato Alessandro Nesta, al terminesfida: “Non era facile giocare oggi a. I nostri avversari avevano un attacco molto giovane e siamo stati bravi a contenerli al meglio delle nostre possibilità. Ero emozionato per il mio esordio in panchina in A, ma ciò che mi soddisfa di più è la. Avevamo tanti giocatori indietro di condizione e alcuni elementi che non stavano bene, ma chi ha giocato ha voluto dare fino in fondo il suo contributo”.0-0,: “per” SportFace.