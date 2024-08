Due mandati di arresto europeo per cybercrime e riciclaggio | la base in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale della Polizia di Stato del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, unitamente a operatori della Direzione della Polizia giudiziaria della Polizia francese, ha dato esecuzione a 2die a 4 decreti di perquisizione locale e personale emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di 4 soggetti stranieri appartenenti ad un’associazione per delinquere dedita a crimini informatici e