Doppio test per i biancorossi di mister Gadda Anticipato il debutto in Coppa con la Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Bincorossi in campo oggi pomeriggio alle 18 a San Severino contro la Settempeda, domani alla stessa ora al Comunale di Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro. Dopo il triangolare disputato lo scorso 13 agosto a Riccione con United Riccione e Virtus Francavilla, ecco che per i dorici si avvicinano dueche li vedranno impegnati per 180 minuti nell’arco di 24 ore. Si chiude la seconda settimana di ritiro alle Terre di Maluk, due settimane "corte", visti i numerosi impegni amichevoli e la sosta di Ferragosto, che sono servite ae al suo staff per cominciare la preparazione, iniziare a impostare il gioco e per verificare molti dei giocatori a disposizione, compresi quelli in prova.