Diminuiscono gli artigiani in Italia | -22% in 11 anni A Napoli flessione più contenuta -81%

(Di sabato 17 agosto 2024) Continua a scendere inil numero complessivo degli, intesi come titolari, soci o collaboratori familiari che svolgono un’attività lavorativa prevalentemente manuale. Se nel 2012 erano poco meno di 1.867.000 unità, nel 2023 la platea complessiva è crollata di quasi 410mila soggetti (-73mila solo nell’ultimo anno) e ora il numero totale sfiora quota 1.457.000, pari al -22%. Il panorama emerge da un’elaborazione effettuata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) su dati dell’Inps e di Infocamere/Movimprese. In questi undiciabbiamo assistito a una caduta verticale che si è interrotta solo nell’anno post Covid (+2.325 tra il 2021 e il 2020). Se questa tendenza non sarà invertita stabilmente, non è da escludere che entro una decina d’sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista per la casa.