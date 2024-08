Da Milano in Versilia per le rapine Banditi inchiodati dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) di Marianna Vazzana Prima il pedinamento durante lo shopping a Forte dei Marmi. Poi la rapina: spray al peperoncino spruzzato a lui, un pugno in faccia a lei portandole via tutto, il Rolex Daytona in oro rosa modello Chocolate da 45mila euro che indossava e la borsa Louis Vuitton con dentro l’orologio del marito, un Rolex in oro Sky-Dweller da 43mila euro, più un portafogli Chanel, occhiali da sole dello stesso brand, Rayban da vista e banconote per 300 euro oltre a carte di credito e documenti. Succedeva la sera di domenica 4 agosto ai danni di una coppia di turisti, un uomo olandese di 62 anni e una donna di 59. Il colpo inha subito attirato l’attenzione della Squadra Mobile della Questura milanese guidata da Alfonso Iadevaia che ha a che fare ogni settimana consimili.