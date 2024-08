Controesodo | oltre un' ora di attesa agli imbarchi di Messina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Primo fine settimana di ritorno dalle vacanze e prima ondata disullo Stretto. A, sul viale della Libertà, la strada che portaimbarcaderi dei traghetti privati, si sono formate code di auto e altri veicoli in partenza dalla Sicilia. Pieno il serpentone che porta ai traghetti, l'per imbarcarsi è diun'ora. In funzione ci sono otto navi dei traghetti privati e anche altre quattro delle Ferrovie. La polizia municipale con diverse pattuglie presiede tutti gli incroci con il viale della Libertà, in particolare quello con il viale Giostra e il viale Boccetta. Comune e Prefettura già dall'anno scorso hanno previsto un piano per rendere più fluido il traffico ed evitare che quello cittadino si mescoli con quello dei vacanzieri di ritorno.