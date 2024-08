Come rendere la camera da letto di un’adolescente più adulta

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) I tuoi figli sono diventati troppo grandi per la cameretta della loro infanzia? È tempo di rinnovare il look! Per aiutarti a iniziare, abbiamo raccolto alcuni fantastici consigli e ispirazioni per interni per bambini dai 9 ai 12 anni. Dallo spazio di archiviazione alle pareti d’effetto, ecco i nostri migliori consigli supiùladadi.1. Inizia con uno sfondo neutroUn modo infallibile per ottenere un aspetto più adulto è iniziare con uno sfondo bianco o neutro. Puoi quindi aggiungere, poi, a questa base tocchi di colore. Iniziare con una base neutra rende anche più semplice cambiare e aggiornare rapidamente l’aspetto generale man mano che il tuo bambino diventa adolescente. Inizia con pareti bianche o neutre e mobili bianchi o comunque semplici.