Cinque indagati per la sua morte | Gli hanno dato grandi dosi di ketamina per arricchirsi

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 17 agosto 2024) Indagini sulladi Matthew Perry:sospettati sotto esame La tragicadi Matthew Perry, amata star di Friends, nell’ottobre 2023 ha portato a un’indagine in corso che coinvolgeindividui, tra cui il suo assistente personale e due dottori. Due dei sospettati sono già stati arrestati, uno dei quali è un medico. I documenti del tribunale depositati in California rivelano che questi individui, Incluso l’assistente di Perry, avrebbero cospirato con due dottori e uno spacciatore per fornire all’attorequantità di, una sostanza nota per il suo potenziale di abuso. Perry aveva una storia ben documentata di lotta contro la dipendenza, rendendo questa situazione ancora più tragica.