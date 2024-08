Ascoli situazione tesa con gli ultras | Cambio radicale per farci tornare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) I rapporti tra il tifo organizzato e la società restano tesi. A poche ore dalla trasferta di Arezzo (domani sera alle 21 il secondo turno della Coppa Italia di C) e soprattutto ad una settimana dall’esordio in campionato che vedrà l’di scena a Ferrara contro la Spal (venerdì prossimo alle 20), i gruppi della tifoseria sono tornati a ribadire la propria linea dopo la retrocessione e le vicende societarie che si sono evolute di recente. Compresa la decisione di disertare le gare in casa per tutto il corso della stagione. "Negli ultimi mesi ci siamo spesi in prima persona per affrontare le difficoltà sportive ed economiche che hanno colpito il nostro– spiegano i gruppi del tifo organizzato –.