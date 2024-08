Archer pronto dopo il trasferimento da 15 milioni di sterline dall’Aston Villa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Cameronha dichiarato di essere "a partire"aver completato ilda 15dial Southampton, in tempo per la prima partita di Premier League dei Saints della stagione 2023-24 a Newcastle, sabato (ore 15:00 BST). L'attaccante, che ha firmato un contratto quadriennale con i vincitori dei play-off del campionato la scorsa stagione, ha segnato quattro gol in 29 partite di massima serie in prestito allo Sheffield United la scorsa stagione, ma è tornato alcome parte di una clausola dell'accordo che è stata attivata quando i Blades sono retrocessi.