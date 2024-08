Alice si racconta I valori della Miss Famiglia e studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Studia ScienzeComunicazione all’Università di Pisa, ama leggere, fotografare per immortalare un attimo, sogna di fare la organizzatrice di eventi o la giornalista di una rivista di moda: èBelli, 19 anni, abita nel cuorecittà, si è classificata alle prefinali nazionali diItalia che saranno i primi di settembre nelle Marche. Come nasce la esperienza al concorso? "L’esperienza è nata per caso: la sorella del mio ragazzo Tommaso Martinelli mi ha iscritto. Il percorso è iniziato così". Se diventasseItalia quale messaggio vorrebbe dare? "Dedicato alle donne: oltre alla bellezza contano la interiorità, la determinazione, l’impegno, è importante vivere le esperienze al meglio aldilà del risultato sempre con il sorriso". Il futuro? " Mi piace studiare: mi impegnerò per ottenere risultati in questa direzione.