Addio a Nara Bertolini Storica sarta del Presepe

(Di sabato 17 agosto 2024) Si sono svolti ieri i funerali di, affettuosamente conosciuta come Pina, lache per decenni ha confezionato i costumi delVivente di Equi Terme. Avrebbe compiuto 103 anni il 16 agosto e ha lasciato un vuoto incolmabile. "Non era semplicemente una– evidenzia l’associazioneVivente –. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerla, era una maestra d’arte, una figura di riferimento per intere generazioni di aspiranti sarte. La sua abilità nel taglio e cucito era ben nota in tutto il paese, tanto che era quasi impensabile immaginare ilsenza i costumi che Pina, con pazienza e dedizione, creava anno dopo anno. Nonostante l’età avanzata, riusciva ancora a infilare ago e filo senza l’ausilio degli occhiali, un dettaglio che lasciava spesso a bocca aperta chi la osservava al lavoro".