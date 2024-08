Vuelta 2024 tappa 1 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lisbona, 16 agosto– Unasenza i tre big delle corse a tappe, ma comunque molto interessante e aperta. Non saranno al via Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, ma i protagonisti in gara sono pronti a dare spettacolo e il pronostico è sostanzialmente incerto. C’è per esempio il pluri vincitore Primoz Roglic, reduce dallo sfortunato Tour, ma anche la coppia Uae formata da Adam Yates e Joao Almeida, senza dimenticare il giovane Del Toro. I rivali saranno tanti e agguerriti. La Lotto Soudal punterà sul solito Mikel Landa, mentre la Movistar avrà Enric Mas sorretto da Nairo Quintana e Einer Rubio. Attenzione alla Lidl con la temibile coppia Tao Geoghegan Hart-Giulio Ciccone, anche se la carta italiana più importante è Antonio Tiberi, reduce dalla top five al Giro e sorretto dal fido scudiero Damiano Caruso nella Bahrain.