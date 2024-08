Un film d' animazione celebra la moda italiana

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il mondo scintillante dellamilanese prende vita in PAPmusic – Animation for Fashion, und'che dal 26 settembre promette di incantare e divertire il pubblico delle sale cinematografiche con la sua ironia, comicità e il fascino unico che solo lasa regalare. Ambientato a Milano, cuore pulsante della, iloffre uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane azienda del settore fashion. Scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè, PAPmusic – Animation for Fashion rappresenta il primo lungometraggio di3D in full CGI prodotto dalla casa indipendente Not Just Music. Questo progetto laborioso ha richiesto oltre dieci anni di lavoro, dalla sua ideazione fino allo sviluppo dello storyboard e alla produzione.