Ti ricordi… il bomber Alan Shearer e il finto arrivo al Genoa di Preziosi | così il Secolo XIX cascò nella leggendaria bufala di mercato

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Altro che botto, è una vera Santa Barbara”. Scrivevavent’anni fa ilXIX parlando deldel, e aveva ragione: il club da poco era stato rilevato da Enrico, per la nuova stagione, accanto al già fortissimo Diego Milito arrivato a gennaio, aveva preso nientepopodimeno che. Se Milito già si intuiva fortissimo, ma avrebbe dimostrato solo negli anni a venire che splendido attaccante fosse,era un vero e proprio monumento al gol. Certo, aveva 33 anni, ma era perfettamente integro fisicamente e in grado di fare 28 gol in 52 partite in una sola stagione col suo Newcastle, tra Premier League e Coppa Uefa, dove i Magpies erano arrivati fino in semifinale. Insomma, Milito–per una squadra di Serie B non era una coppia d’attacco ma effettivamente “una vera Santa Barbara”.