Staycation | in ferie ma non in viaggio

(Di venerdì 16 agosto 2024) “”: La versione dolceamara del rimanere a casa Per qualcuno, per fortuna, è una scelta. Per molti, invece no. Sono sempre tanti gli italiani che non partono, specie nel mese di agosto, da sempre considerato periodo di altissima stagione. C’è chi, durante l’anno, viaggiando molto per lavoro, preferisce trascorrere a casa le proprie; oppure chi sceglie di andare all’estero in altri periodi dell’anno, magari preferendo il freddo all’afa e c’è anche chi non è disposto ad affrontare i disagi del far parte del grande esodo dei giorni più caldi del calendario estivo. L’aumento esponenziale delle persone in movimento genera, oltre che al notevole rialzo dei prezzi, anche l’intensificarsi di fattori ostili: il traffico automobilistico, la folla, il caos che genera ritardi e peggiora la qualità dei servizi.