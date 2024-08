Quel cameo in The Bear 3 che quasi nessuno ha notato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) SPOILER ALERT - L'articolo contiene dettagli sul finale della terza stagione di The- Per quanto abbia pianto nel corso di The3, un momento mi ha fatto ridere a crepapelle. Nel finale, Carmy e Sydney partecipano al "funerale" di un innominato ristorante stellato Michelin che sta per chiudere i battenti, menzionato nell'episodio clou della seconda stagione (Forchette), gestito dalla chef Andrea Terry interpretata da Olivia Colman. All'inizio della puntata, Carmy osserva un collage di foto commemorative di tutte le persone che hanno lavorato nel locale della chef Terry. Lui è lì. C'è anche il suo amico Luca, incarnato da Will Poulter. Trale immagini, però, spicca anche una foto di Bradley Cooper. Proprio lui, Bradley Cooper, cioè il Maestro in persona.