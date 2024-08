Pachinko 2 La saga storica nata dalla penna di Min Jin Lee continua a incantare gli spettatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una volta nella vita siamo state tutte Sunja. Abbiamo amato, incondiziomente e forse un po’ scioccamente un uomo all’apparenza perfetto ma profondamente sbagliato. O forse no. Perché quell’amore ci ha plasmate, rese forti, guerriere, e come Sunja ci ha accompagnato per tutta la vita. Koh Hansu - magistralmente interpretato da Lee Minho - è una delle chiavi della perfezione di2. Lo show, tiene incollati allo schermo fin dal primo istante. Una rarità in un panorama televisivo saturo, dove spesso si rischia di perdere capolavori nascosti, la seconda stagione disu Apple TV+ dal 23 agosto, emerge con una potenza visiva e narrativa che non solo mantiene le promesse della prima stagione, ma le supera con grandiosità.