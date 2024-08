Oroscopo Paolo Fox weekend 17 e 18 agosto 2024 | il Pesci discute di soldi

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 16 agosto 2024)Fox rivela l'del fine settimana di sabato 17 e domenica 18, concentrandosi su amore, emozioni, lavoro e salute. In queste 48 ore, influenzate da un cielo astrale intenso con la Luna in Capricorno, ci sarà da tenere gli occhi bene aperti. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di questoFox 17-18: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: le stelle non aiutano, infatti qualcosa non va. Domenica andrà leggermente meglio. Emozioni: vanno avanti coloro che hanno un progetto tra le mani. Non scadere nella depressione. Lavoro: una prova da affrontare in autunno. Incertezze economiche. Salute: occhio ai denti e preserva le energie. Toro - Amore: se devi affrontare un discorso, punta alla giornata di sabato. Domenica il lieve calo a causa di certe tensioni familiari. Emozioni: incontri insoddisfacenti.