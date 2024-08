Juventus McKennie può rientrare nella rosa | dialogo con Thiago Motta rinnovo non è un miraggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Westone lapotrebbero andare verso una clamoriconciliazione, con tanto didi contratto per lo statunitense. A rivelarlo è “La Gazzetta dello Sport”, che spiega come il centrocampista bianconero abbia avuto un faccia a faccia con l’allenatore. Dopo mesi da separato in casa, con il giocatore che finora si è allenato in orari diversi rispetto a quelli dei compagni, adesso l’ipotesi di un nuovo accordo e di un reintegro innon è più un. Addiritturapotrebbe essere in panchina già lunedì sera, quando laospiterà il Comoprima giornata della Serie A 2024/2025. Alla base della rottura, sviluppatasi giàscorsa primavera, ci sono quelle che erano le esose pretese die del suo entourage, con la richiesta di 4 milioni all’anno per ildi contratto rispetto agli attuali due e mezzo.