Ieri in Campania | a Lioni un 22enne si è tolto la vita bambino muore in una piscina di Vico Equense

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 15 agosto 2024. Avellino – E’ un Ferragosto tragico per l’Alta Irpinia e in particolare il Comune di, dove un giovane di 22 anni è stato trovato privo dinella sua abitazione. Non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura vololtaria del gesto: il ragazzo è stato trovato impiccato nella stanza della sua casa. (LEGGI QUI) Benevento – Furto a San Giorgio del Sannio dove ignoti nel tardo pomeriggio si sono introdotti in una abitazione mediante effrazione della porta di ingresso. Una volta all’interno i malviventi sono riusciti ad asportare la somma di 1000 euro in contante, una macchina del caffè e vari braccialetti per un valore di 300 euro. (LEGGI QUI) Caserta – Undi nove anni è stato colto improvvisamente da un arresto cardiaco. E’ successo questa mattina ad Ischitella.