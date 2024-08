Hezbollah pubblica un video di minacce a Israele bombarda il sud del Libano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nel pomeriggio a Doha ( Qatar) inizia un secondo ciclo di colloqui tra i negoziatori per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Una fonte informata sulla questione ha dichiarato che « le parti sperano di registrare progressi entro le prossime 24 ore e finora i negoziati sono stati fruttuosi e si sono svolti in un clima positivo». Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, avrebbe avuto una conversazione giovedì sera con i leader iraniani, esortandoli a considerare attentamente le conseguenze di un eventuale attacco a, che potrebbe compromettere i negoziati in corso per una tregua trae Hamas.