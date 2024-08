Grave incidente sulla SS42 a Spinone | moto tampona un’auto due feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024)al Lago. Untrae unasi è verificato venerdì (16 agosto) intorno alle 18.30 aal Lago,strada statale 42, in via Nazionale, all’incrocio con via San Pietro. La dinamica dell’è al vaglio delle forze dell’ordine: dalle prime informazioni sembra che la, una Suzuki da strada, abbiato una Dacia Sandero che si era fermata alle strisce per permettere l’attraversamento ad alcuni pedoni. A bordo del mezzo a due ruote marito e moglie, un uomo di 58 anni e una donna di 57. Entrambi sono rimastiin modo: l’uomo è stato trasportato in codice giallo ai Civili di Brescia con l’elisoccorso, mentre la donna in codice rosso in ambulanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nessuno dei due sarebbe comunque in pericolo di vita.