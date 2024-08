Fragili la serie TV su Canale 5 | quando esce trama puntate e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 16 agosto 2024) In pieno agosto, Mediaset annuncia in prima visione assoluta una nuova miniche andrà in onda su5. Stiamo parlando di, la fiction girata nelle Marche tra Sirolo e Numana e che pone l’attenzione su una tematica molto spesso trascurata: l’integrazione generazionale e il confronto tra giovani e anziani. Prodotta dalla Sunshine e diretta da Raffaele Mertes,vanta uncomposto da volti noti del mondo della televisione, come Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, e racconta una storia ispirata liberamente a fatti reali.narra di un gruppo di anziani che, ritrovatosi improvvisamente sfrattati dalla propria casa di riposo, sono accolti in una comunità educativa per ragazzi orfani.