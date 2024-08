Controlli di Ferragosto a Roma | 15 arresti e 58 denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024), Carabinieri,, Lazio, furti, droga, sicurezza – Raffica dineisvolti dai Carabinieri su tutto il territorio die provincia durante la settimana di. Nei giorni di, i Carabinieri del comando provinciale dihanno intensificato le operazioni di controllo su tutto il territorio della capitale e della provincia, arrestando 15 persone e denunciandone 58. Le verifiche, che hanno coinvolto circa 4.000 persone e 2.100 veicoli, si sono concentrate soprattutto sulla prevenzione dei furti, fenomeno particolarmente sensibile in un periodo in cui molte abitazioni sono disabitate e la presenza di turisti in città è elevata.