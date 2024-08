Alice Toniolli in gravissime condizioni dopo incidente Organizzatore Circuito Assunta | E’ stato terribile

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – “Sonoledella ciclista trentina. La giovane, 19 anni, in forza alla Top Girls Fassa Bortolo è finita fuori strada durante una gara finendo violentemente contro il muretto di un ponte.è stata prima trasportata in codice rosso all’ospedale di Conegliano e trasferita poi a Treviso in. Forza! Tutto il Trentino ti aspetta”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “L’ieri pomeriggio su un rettilineo, in piana, dove però le atlete viaggiavano a 50 km orari. Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell’atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra”.