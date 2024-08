Agatha All Along | Joe Locke sarà il figlio di Wanda Maximoff?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'attore Joe, uno dei personaggi più misteriosi diAll, serie che andrà in onda su Disney Plus a settembre, ha parlato del suo ruolo A poco più di un mese dalla prima puntata diAll, si sono moltiplicate le speculazioni sul legame che il personaggio di Joe, Teen, potrebbe avere con Scarlett Witch. La teoria più diffusa è che si tratti deldi, Billy. Lock ha affrontato le voci in un'intervista a GamesRadar+: "Non è un falso nome in codice", ha detto l'attore, riferendosi a Teen che è un nome insolito per un personaggio. "È il modo in cui tutti lo chiamano, che è uno scherzo che si sviluppa durante la serie, ma diventa semplicemente il modo in